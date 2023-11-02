Тысячи израильтян взяли неоплачиваемый отпуск или уволились после начала войны

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Более 46 тысяч израильтян потеряли работу или отправились в неоплачиваемый отпуск после начала войны Израиля с ХАМАС.
Об сообщает пишет Jerusalem Post, пишет РИА Новости. В отпуск отправили 70% от 46 тысяч. Еще 760 тысяч жителей Израиля не работают из-за службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) или из-за отпуска по уходу за ребенком.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа. Об этом рассказал бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.
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Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа. Об этом рассказал бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.
«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - прокомментировал ситуацию Хагари. Он также отметил, что наземная операция Израиля в Газе проходит по плану.Читайте также:
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Мария Фирсова