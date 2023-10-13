TJP: Кнессет Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства

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Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства, сообщает The Jerusalem Post.
Как отмечает Haaretz, в состав чрезвычайного кабинета войдут Нетаньяху, Ганц, а также глава минобороны Йоав Галлант. Бывший руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей.
Представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.
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