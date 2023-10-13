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TJP: Кнессет Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства

13 октября 2023, 00:55
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Кнессет (парламент) Израиля одобрил формирование чрезвычайного правительства, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны страны, нынешний лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц пришли к соглашению об образовании правительства единства, которое будет действовать во время войны.

Как отмечает Haaretz, в состав чрезвычайного кабинета войдут Нетаньяху, Ганц, а также глава минобороны Йоав Галлант. Бывший руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей.

Представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

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#израиль
#правительство
#палестина
#война
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СК: Задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину
13 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/3DFOX

Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в убийстве и расчленении женщины на юго-западе Москвы, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Напомним, в среду хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в Южном Тушино, вернулась домой и обнаружила, что замки на двери кто-то поменял. Она позвала двух соседей, в качестве свидетелей, а также мастера по вскрытию дверей. От увиденного в квартире в ужас пришли все собравшиеся. По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела.

По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось. Позже правоохранители сообщили о задержании мужчины и предъявлении ему обвинений.

10 сентября в Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны. Часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.


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#ск рф
#москва
#убийство
#женщины
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На Арестовича* завели уголовное дело на Украине
12 октября 2023, 23:43

На бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича*, который внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, завели на Украине уголовное дело. Известного блогера и коуча обвиняют в распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, пишет «МК».
С заявлением в полицию на Арестовича* обратилась депутат Верховной рады Украины Инна Совсун. Она указала, что в одном из проводимых экс-советником Владимира Зеленского психологических семинаров он назвал женщин «существами, которых хочется придушить».

Теперь, по словам Совсун, она получила из генеральной прокуратуры страны уведомление о начале досудебного расследования, а также передаче возбужденного по статье 300 УК Украины уголовного дела в Киевскую городскую прокуратуру.

Парламентарий подчеркнула, что в этой истории необходим постоянный общественный контроль. Она выразила уверенность, что сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, «поскольку понимает, что влип».

Отметим, что это уже четвёртое уголовное дело, возбуждённое против Алексея Арестовича* в третьей стране.  По данным SHOT, ранее против Арестовича  возбудили уголовное дело в Белоруссии за призывы к экстремизму, а ещё два в России — за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. 

​В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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#уголовное дело
#женщины
#украина
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Глава Пентагона подтвердил свой визит в Израиль
Ллойд Остин посетит Израиль и встретится с Нетаньяху
12 октября 2023, 22:01

Фото: РИА Новости/Oleksii Liskonih

Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Израиль 13 октября и встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, об этом сообщили в оборонном ведомстве США.
«Министр Остин планирует посетить Израиль завтра. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Нетаньяху и главой минобороны», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне. 

При этом, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сша
#израиль
#премьера
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Стало известно, намерены ли США воевать на стороне Израиля
Кирби: США не собираются воевать на стороне Израиля, который сам этого не хочет
12 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.
Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения. Так, уже были переданы боеприпасы и снаряды для системы ПРО «Железный купол». При этом, по словам министра обороны США Ллойда Остина, вооружение поставляется без каких-либо условий, ограничивающих их применение.  

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Израиль. 

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#сша
#израиль
#война
#вооружение
#поставки
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В Иордании запретили проведение акций против Израиля
МВД Иордании запретило проведение демонстраций против Израиля
12 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Wirestock

Правительство Иордании запретило проводить демонстрации против Израиля в долине реки Иордан и районах, граничащих с Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
В сообщении МИД Иордании сказано, что запрет на проведение протестных акций вводится с целью сохранения общественного порядка и исключения рискованных для жителей страны ситуаций. 

При этом, в ведомстве отметили, что граждане имеют право высказывать свою позицию, касаемо конфликта между Израилем и Палестиной. Но, поскольку массовые демонстрации могут повлечь за собой негативные последствия, их было принято запретить.

Кроме того, в министерстве внутренних дел заверили, что службы безопасности будут тщательно следить за порядком на этих территориях во избежание протестов. 

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#протесты
#запрет
#израиль
#палестина
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«Израиль провоцирует войну»: В МИД считают, что Иерусалим ведет конфликт к эскалации
МИД: Удары Израиля по Сирии спровоцируют вооруженную эскалацию на всем регионе
12 октября 2023, 20:42

Фото: iStock/iDymax

Удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на территории всего ближневосточного региона, заявили в МИД РФ.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии. По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.

Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.

В то же время в секторе Газа более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.

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#мид рф
#израиль
#сирия
#палестина
#конфликт
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ООН: Сектор Газа полуразрушен и задыхается в отходах
ООН: Из-за обстрелов 2,5 тысячи домов в секторе Газа полностью разрушены
12 октября 2023, 20:41

Фото: istockphoto/Cavan Images

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогает людям покидать разрушенные дома и перебираться в школы. Однако за последнее время более 80 образовательных учреждений подверглись ударам со стороны Израиля, отметил Дюжаррик. Он также добавил, что с 7 октября были убиты уже 12 сотрудников БАПОР.

Агентство также обеспокоено тем, что в результате авиаударов и обстрелов практически полностью разрушена городская инфраструктура в Газе, в том числе канализация. Сооружения, обслуживавшие более миллиона человек, теперь не работают, и на улицах скапливаются отходы, представляющие угрозу для здоровья.

Палестинцев в секторе Газа нужно спасать, пока еще есть кого спасать, заключил Дюжаррик.

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#канализация
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#оон
#сектор газа
#израиль
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В Париже проходит акция в поддержку жителей Палестины
12 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, хотя префектура города ранее запретила жителям устраивать несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Он отмечает, что на площади Республики в Париже собрались несколько сотен человек, которые выкрикивают лозунги с призывами прекратить военные действия между Израилем и Палестиной.

Также у протестующих много плакатов с надписями: «Остановите Израиль!», «Израиль – убийца!», «Все мы – палестинцы» и т.д.

Корреспондент уточняет, что около площади дежурят наряды полиции.

Днём ранее стало известно, что префект Парижа Лоран Нуньес подписал декрет, согласно которому проведение каких либо акций протестов в городе запрещается. Он объяснил эту меру стремлением избежать нарушений общественного порядка.

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#палестина
#сектор газа
#франция
#акция
#протесты
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Эрдоган недоволен отсутствием реакции Запада на голод в секторе Газа
12 октября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство отсутствием реакции от западных стран на голод в секторе Газа.
Он отметил, что нынешняя ситуация, которая разворачивается в Газе противоречит общепринятым правам человека. Местные жители не могут получить базовый набор жизненноважных товаров, таких как продовольствие, медикаменты, вода. К тому же, в регионе отключена электроэнергия и водопровод. 

Эрдоган сетует на молчание Запада. Он заявил, что не понимает отсутствия реакции и принятия каких-то решений касаемо сложившейся ситуации.

Ранее президент Турции заявлял, что добиться мира на Ближнем Востоке можно только после принятия независимости Палестины.

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#реджеп тайип эрдоган
#турция
#сектор газа
#жители
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