ČTK: Глава МИД Чехии Липавский высказался за отправку посла в Россию

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Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за направление посла своей страны в РФ. Он считает, что «иметь посла в Москве хорошо для продвижения чешских интересов».
«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — приводит слова министра чешское информационное агентство ČTK.Между тем президент страны, за которым, согласно действующей в Чехии практике, остается последнее слово по вопросам назначения послов, пока, как сообщает портал lidovky.cz, «не может представить себе» возвращение посла республики в Россию.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.
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