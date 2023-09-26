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ČTK: Глава МИД Чехии Липавский высказался за отправку посла в Россию

26 сентября 2023, 00:47
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за направление посла своей страны в РФ. Он считает, что «иметь посла в Москве хорошо для продвижения чешских интересов».
«Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов», — приводит слова министра чешское информационное агентство ČTK.

Между тем президент страны, за которым, согласно действующей в Чехии практике, остается последнее слово по вопросам назначения послов, пока, как сообщает портал lidovky.cz, «не может представить себе» возвращение посла республики в Россию.


Напомним, что в настоящее время дипломатическое представительство Чехии в России возглавляет Иржи Чистецкий. А посол Витезлав Пивонька находится в Праге с 2022 года.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Он пояснил, что страна не имеет наземной границы с Россией, поэтому ввела запреты для прилета её граждан.

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#дипломат
#посол
#чехия
#россия
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Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей из ЕС
26 сентября 2023, 01:27

Фото: iStock/andriano_cz

Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, которые ввезены из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу доходов Минфина республики.
Под ограничение попадут все транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 куб. м, а также гибридные машины и электрокары.

Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт.

Польша запретила въезд на территорию страны машин с номерами, зарегистрированными в РФ с 17 сентября. Финляндия — 16 сентября, Эстония и Латвия с 19 сентября 2022. А вот Франция, к примеру, отказалась пойти на такой шаг.

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#грузия
#россия
#запрет
#экспорт
#автомобили
#евросоюз
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CNN: Германия поставляла ВСУ старую и почти нерабочую военную технику
25 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/Bohdana_Pasichniuk

Германия отправляла Киеву сильно устаревшие образцы техники и вооружения, которые не всегда оказывались рабочими. Об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, давая интервью телеканалу CNN.
«Сначала обещали, а потом не могли это поставить или поставляли то, что не работает... Что-то из нашей помощи было очень старых образцов», — подчеркнула глава немецкой дипломатии.

При этом, по словам министра, в правительстве Германии точно знали о качестве поставляемой техники и вооружения, и якобы предупреждали, что всё это может «особо не работать».

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии. А вот дальнобойных ракет Taurus в пакете этом не будет.

Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.

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#германия
#украина
#всу
#поставки
#военная техника
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Белый дом отправил Украине список условий для продолжения финансовой помощи
25 сентября 2023, 22:40

Фото: istock / mirza kadic

Белый дом передал Киеву ряд условий, который Украине необходимо выполнить для продолжения финансовой помощи от Соединенных Штатов.
Письмо с требованиями было отправлено заместителем советника Белого дома по национальной безопасности и вопросам международной экономики Майком Пайлом. Информацию сообщает агентство «Украинская правда». 

Список требования поступил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в офис президента Владимира Зеленского, а также в «Координационную платформу доноров». В документе указаны изменения в порядке их внедрения. Требуемые реформы коснулись функционирования антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и судебной ветви власти.

Также в списке требований прописаны изменения в работе Министерства Обороны Украины. 

По мнению Майка Пайла необходимо выполнить данный ряд требований, ведь неизвестно куда уходит финансовая помощь Штатов. 

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#офис
#киев
#сша
#финансирование
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Президент Молдавии Санду раскрыла, войдёт ли страна в Евросоюз
Санду: Молдавия до конца десятилетия может войти в состав ЕС
25 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/HStocks

Молдавия до конца десятилетия может войти в Евросоюз, даже несмотря на конфликт с Приднестровьем. Об этом в эфире телеканала TV8 заявила президент страны Майя Санду.
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. 

Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья.

По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС. Президент республики отметила, что страна не может ещё на несколько десятилетий оставаться в нынешнем положении, когда нет консолидации демократии и достойного уровня жизни граждан. 

Также Санду добавила, что ситуация с Приднестровьем не должна стать решающей для членов Евросоюза, поскольку аналогичная ситуация уже происходила с непризнанным Северным Кипром.

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#молдова
#ес
#конфликт
#приднестровье
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
25 сентября 2023, 21:10

Фото: istock / Harry Wedzinga

25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о воздушной тревоге. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. Причина воздушной тревоги не уточняется.
Кроме того, с 9 вечера перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Baza. 

Также Михаил Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами. 

Напоминаем, что в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар силами украинской армии по штабу Черноморского флота в Севастополе. Обломки от ракеты разлетелись на сотни метром вокруг театра Луначарского.  Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. От атаки пострадало 6 человек. 

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#движение
#крым
#севастополь
#тревога
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Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши
25 сентября 2023, 20:35

Фото: istock / andriano_cz

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал комментарий на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об усилении контроля на границах в Шенгенской зоне.

«Я хочу сказать ему ( Олафу Шольцу. — прим.ред.), чтобы он не вмешивался в польские дела», — передает ТАСС слова Моравецкого.
По словам премьер-министра Польши Олаф Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз. 

Напоминаем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев. 

Также, на фоне скандала премьер республики Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.

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#скандал
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#фрг
#шольц
#олаф шольц
#польша
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Стало известно, вернёт ли Венгрия военнобязанных украинцев на родину
Орбан: Венгрия не вернёт Украине беженцев
25 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия отказалась от возвращения на Украину военнообязанных граждан, эмигрировавших в европейскую страну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он отметил, что большое количество украинцев прибыло в Венгрию за защитой. Здесь мужчины, женщины и дети получили гарантию безопасности. Именно поэтому страна не собирается выполнять требования украинских властей о возвращении военнообязанных для их дальнейшей службы в зоне СВО.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности. 

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#украина
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#военные
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Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене
25 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/delray77

Политолог Алексей Макаркин высказал мнение о том, что влияние Польши на мировой арене в будущем не увеличится.
«Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией, и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придёт Трамп, ситуация может серьёзно поменяться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Он также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

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#политика
#польша
#европа
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в ОАЭ
25 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/Mahmoud Ghazal

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
В аэропорту Абу-Даби Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша.

В планах у российской делегации провести переговоры и подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

Ранее Володин заявлял, что сотрудничество необходимо для развития межпарламентского диалога между государствами.

Членами делегации, возглавляемой Вячеславом Володиным, стали вице-спикеры Госдумы и председатели входящих в неё комитетов. 

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#россия
#сотрудничество
#переговоры
#володин
#госдума
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