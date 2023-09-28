Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ

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Казахстан будет соблюдать режим антироссийских санкций. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, информацию передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее власти Казахстана оказались в затруднительном положении из-за отказа РФ и стран Запада в помощи с решением проблем с недостатком воды и энергии. Раньше им воду поставляла Киргизия из Кировского водохранилища, но из-за политических проблем в Киргизии поставки остановились. После чего Казахстан обратился за помощью к России, но получил отказ, так как переброска воды может вредить окружающей среде и негативно сказаться на экономике.
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Алина Юрчак