Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается разрывать сотрудничество с Россией и твердо придерживается всестороннего сотрудничества с ней. Об этом сообщает агентство Казинформ.
«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — заявил Токаев.
Он также выразил уверенность в том, что санкционное противостояние не является продуктивным в рамках международных отношений, которые и так пострадали из-за обострения ситуации в мире.
Кроме того, Токаев призвал дипломатов найти основу для проведения мирных переговорам по украинскому конфликту, так как, по его мнению, мир приблизился «к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества».
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