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Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»

29 сентября 2023, 09:55
Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается разрывать сотрудничество с Россией и твердо придерживается всестороннего сотрудничества с ней. Об этом сообщает агентство Казинформ.
«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — заявил Токаев.

Он также выразил уверенность в том, что санкционное противостояние не является продуктивным в рамках международных отношений, которые и так пострадали из-за обострения ситуации в мире.


Токаев отметил, что Казахстан не располагает санкционными товарами, а значит, что не торгуем ими и не поставляет их в Россию в рамках параллельного импорта. Однако традиционный товарооборот между странами вырос, подчеркнул лидер Казахстана.

Кроме того, Токаев призвал дипломатов найти основу для проведения мирных переговорам по украинскому конфликту, так как, по его мнению, мир приблизился «к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества».

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#казахстан
#сотрудничество
#лидер
#мир
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Премьер-министр Украины Шмыгаль ответил на предложенные альтернативы вступлению в ЕС
Шмыгаль: Украина не рассматривает альтернатив в вопросе вступления в ЕС
29 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/artJazz

Украина не собирается рассматривать альтернатив полноправному членству в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее власти Франции и Германии предложили Украине альтернативные варианты членства в Евросоюзе, чтобы интеграция происходила постепенно.

Однако Шмыгаль выступил против такого предложения. Он заявил, что Украина не согласна на медленный путь вступления и интеграции в ЕС, а рассчитывает исключительно на полноценное членство.

Ранее в этом же интервью Шмыгаль заявил, что Украина при вступлении в Евросоюз не создаст проблем для него. Наоборот, поспособствует решению вопросов в сфере экономики, обороны, энергетики и др. И всё это, несмотря на прогнозируемый на 2024 год дефицит госбюджета в размере 43 млрд долларов. 

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#евросоюз
#украина
#страны
#дефицит
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Focus: Германия закупит у Израиля системы ПРО Arrow 3
29 сентября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Германия стремится укрепить свою противоракетную оборону (ПРО). Накануне, 28 сентября, в Берлине был подписан договор о покупке у Израиля системы ПРО Arrow 3.
Документ подписали министры обороны двух стран Борис Писториус (Германия) и Йоав Галант (Израиль). Стоимость сделки оценивается почти в четыре миллиарда евро. Таким образом ФРГ планирует укрепить защиту своей страны и партнеров по НАТО от возможных атак ракет средней дальности. Такой шаг был вызван обострением конфликта на Украине. По словам Писториуса, заключением договора о поставке систем Arrow 3 Израиль вносит свой вклад в безопасность Германии и Европы.

Комитет бундестага по обороне при поддержке бюджетной комиссии проголосовал за закупку израильских систем ПРО в июне нынешнего года. Финансирование будет производиться из специального фонда для модернизации бундесвера (Вооруженные силы ФРГ). Писториус считает, что Германия сможет использовать Arrow 3 с конца 2025 года.

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Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
29 сентября 2023, 09:59

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, текст документа размещен в электронной базе ГД.
«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - сообщается в тексте документа. 

Конвенция Совета Европы (СЕ), подписанная 1 февраля 1995 года. Из стран-членов Совета Европы не подписана Францией, Монако, Андоррой и Турцией; подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом.

Россия приняла решение выйти из Конвенции, поскольку ее правила не соблюдаются на Украине, в Прибалтике и некоторых европейских странах по отношению к россиянам.

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#россия
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#национальность
#законопроект
#владимир путин
#госдума
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Конгресс США одобрил выделение Украине 300 млрд долларов
29 сентября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/Mikhail Makarov

Американские конгрессмены проголосовали за выделение финансовой помощи Киеву в размере 300 миллиардов долларов. Такое решение было принято вопреки давлению со стороны консервативного крыла Республиканской партии.
Несколько ранее в Палате представителей Конгресса США прошло голосование по поправке, которую предложила конгрессвумен от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин, которая предлагал исключить статью о помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Большинством голосов 342 против 90 эта поправка нижней палатой была отклонена.

Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву в размере $300 млрд было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве отдельного пункта проекта нового бюджета Госдепартамента на следующий год. Принятие этого пункта было одобрено Конгрессом, хотя и с очень небольшим перевесом. За принятие проголосовали 216 парламентариев, против высказались 212 конгрессменов.

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#сша
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#украина
#помощь
#бюджет
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Путин обсудил формирование добровольческих подразделений с Евкуровым и Трошевым
29 сентября 2023, 09:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым поднял тему о работе добровольческих подразделений в зоне спецоперации.
«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», - обратился Путин к Трошеву.

Он также отметил, что Трошев долгое время был в составе подобного подразделения и должен знать все о вопросах, которые нужно решать для успешной боевой работы.

Ранее стало известно, что Трошев является экс-командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». По некоторым данным он будет курировать связь между добровольцами и Минобороны.

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#вагнер
#минобороны
#путин
#чвк
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Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе
29 сентября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Naeblys

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил недовольство политиками обеих партий — республиканцами и демократами. Он заявил, что вместо Украины им следовало бы заняться ситуацией на границе с Мексикой.
Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Эксцентричный миллиардер выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.

Ранее Илон Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#служба
#мигранты
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Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
29 сентября 2023, 08:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса человека. Об этом он рассказал в рамках встречи с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.
«У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что родине безразличен статус человека, который защищал свое Отечество.

Ранее Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям.

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#путин
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Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в Канаде
Филиппо призвал к отставке Зеленского из-за скандала с эсэсовцем в Канаде
29 сентября 2023, 07:12

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады. Такое мнение выразил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!» — написал политик.

Напомним, 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны». 

На самом же деле он оказался бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС из украинских националистов и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку
Украинский ветеран СС Хунка пообещал уехать в Южную Америку после скандала
29 сентября 2023, 06:12

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Бывший член дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, которому устроили чествование в канадском парламенте, дал интервью канадскому телевидению, в котором он выразил намерение покинуть Северную Америку, сообщает МК.RU. В возрасте 98 лет он поделился тем, что столкнулся с невероятной враждебностью и ненавистью.
«Все, чего я хотел, — это тихо уйти из этого мира, находясь среди своей семьи. Теперь мне придется уехать и жить у своих друзей в Южной Америке», — сказал ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка.
Этот разговор произошел после того, как 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».

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