Токаев раскритиковал работу ШОС за 20 лет

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Президент Казахстана заявил, что ШОС должна больше времени уделять глобальным вопросам и решать проблемы, так как организация не достигла значительных результатов в организации экономических проектов.
Он отметил, что потенциал, которым обладает организация, не используется. В связи с этим, в экономическом вопросе, преуспеть не удалось. Президент призвал к максимальной реализации возможностей объединения и высказал предложение по созданию Инвестиционного фонда. Он также сообщил о новой стратегии, которую предлагает казахстанская сторона, отметив, что повестка ШОС может расшириться после ее одобрения.
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Анастасия Крестьянова