TokFM: Украинские дети все чаще сталкиваются с травлей в школах Польши

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Дети беженцев с Украины все чаще сталкиваются с жестоким буллингом со стороны одноклассников в польских школах. К украинцам вернулся запущенный ими самими бумеранг нацизма.
На улице люди делают замечания беженцам, когда слышат украинскую речь. «Это Польша, здесь говорят по-польски», — одергивают местные жители мигрантов. Для украинцев было неожиданным и неприятным столкнуться на чужбине с таким же отношением, которое они сами культивируют применительно к русским и русскоговорящим.
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Александр Бойцов