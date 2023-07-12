Токио будет поставлять Украине системы обнаружения БПЛА

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Япония передаст Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в ходе продолжающегося в Вильнюсе саммита НАТО сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
Ранее в МИД России был вызван посол Японии Кодзуки, которому был высказан протест против решения японской стороны начать военные поставки на Украину. Дипломату было указано, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и к еще большему количеству жертв киевского режима.
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Александр Бойцов