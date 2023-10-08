Трамп: Атака на Израиль стала возможной благодаря слабости США

Фото: Сайт Кремля
Атака на Израиль стала возможной из-за слабости Вашингтона, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.Политик добавил, что в случае избрания президентом он будет оказывать поддержку Израилю, а от помощи Палестине откажется.
Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.
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