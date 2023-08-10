Трамп допустил, что Байден сошел с ума

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.
Напомним, ранее президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. Президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо.
Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.
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Напомним, ранее президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. Президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо.
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Екатерина Коршунова