«Трамп или Байден?»: В США выяснили, кто победит на выборах в 2024 году

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
Международные эксперты выяснили, кто победил бы на выборах в президенты США в 2024 году – нынешний американский лидер Джозеф Байден или бывший глава США Дональд Трамп.
Опрос провело агентство Reuters, совместно с компанией Ipsos.
В голосовании приняли участие 4413 американцев. При этом, большинство опрошенных выразили обеспокоенность из-за преклонного возраста обоих кандидатов, а также из-за ухудшения состояния экономики США.
Ранее аналогичный опрос провела газета The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.
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«Кандидат от партии демократов Джо Байден на гипотетических выборах в ноябре 2024 года получил бы равное количество голосов, как и Дональд Трамп: оба получили бы 39% голосов, причем каждый пятый американец не определился, за кого голосовать», - свидетельствуют данные опроса.
Ранее аналогичный опрос провела газета The Wall Street Journal. Журналисты выяснили, что 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.
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Евгения Парфентьева