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Киевские власти вполне могли бы избежать эскалации конфликта с Россией. Дл этого им достаточно было отказаться от части территорий, что позволило бы избежать такого огромного количества жертв.
Трамп уже неоднократно заявлял, что нынешний американский президент Джо Байден своими решениями провоцирует начало третьей мировой войны. Бывший глава государства и кандидат на президентское кресло уверял, что в случае победы на выборах способен прекратить украинский конфликт за одни сутки.
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