Трамп: Кокаин в Белом доме мог принадлежать только Байдену или его сыну Хантеру

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин, найденный в Белом доме, могу принадлежать только Джо Байдену или его сыну Хантеру. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.
«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — цитирует агентство слова Трампа.
По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».
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Диана Аванесян