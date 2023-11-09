Трамп может пойти на выборы вместе с журналистом Карлсоном

Фото: Сайт Кремля
Дональд Трамп сообщил журналистам, что может рассмотреть кандидатуру журналиста и бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона на пост вице-президента на предстоящих выборах в ноябре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
Не так давно издание The New Your Times опубликовало результаты опросов общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании — население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, внешней политики и миграции, причем перевес экс-президента составляет от 3 до 10 процентов голосов опрошенных. Джо Байден опережает Трампа на 2% лишь в Висконсине.
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