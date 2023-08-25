Трамп нанял нового адвоката, ранее работавшего по делам о преступных организациях

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Экс-президент США Дональд Трамп нанял нового адвоката, который имеет опыт в ведении дел, связанных с преступными организациями. Об этом сообщает интернет-портал Axios.
В команду юристов Трампа вошёл адвокат Стивен Сэдоу, который представит политика в суде штата Джорджия.
Уточняется, что он имеет богатый опыт работы с гражданскими и уголовными делами, мошенническими сделками, защитой знаменитостей, а также с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа.
Напомним, что Трампа обвиняют в попытках повлиять на президентские выборы 2020 года.
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Уточняется, что он имеет богатый опыт работы с гражданскими и уголовными делами, мошенническими сделками, защитой знаменитостей, а также с делами о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа.
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Анастасия Чинкова