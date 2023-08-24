Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны. Об этом он заявил в интервью журналисту Карлсону Такеру.
Досталось от Трампа и его политическим оппонентам из стана демократов, которых он всех разом назвал больными людьми. Кроме того, он заявил, что демократы губят Соединенные Штаты, а страна сейчас находится в «хрупком состоянии». Можно также вспомнить предыдущие слова Трампа о Байдене, которого он назвал «ментальной катастрофой».
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Александр Бойцов