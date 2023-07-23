Трамп назвал безумием даже мысль о том, чтобы принять Украину в НАТО

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Экс-президент Соединенных Штатов считает безумной саму мысль о приеме Украины в члены Североатлантического альянса, поскольку это толкает мир к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости.
«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время — полнейшее безумие», — заявил Трамп.По его мнению, нынешняя вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом не должна рисковать потенциальным развязыванием войны ни с Россией, ни с Китаем, и в принципе некомпетентна в вопросах внешней политики.
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