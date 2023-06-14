Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что обвинения в его адрес являются частью политической охоты. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Трамп также выразил мнение, что текущая администрация под руководством президента Джо Байдена пытается повлиять на выборы через эти обвинения, представляя их как попытку «снова манипулировать выборами».
Ранее Трамп не признал себя виновным в хранении секретных материалов.
Трамп также выразил мнение, что текущая администрация под руководством президента Джо Байдена пытается повлиять на выборы через эти обвинения, представляя их как попытку «снова манипулировать выборами».
«Сегодня мы были свидетелями самого отвратительного и возмутительного злоупотребления властью в истории нашей нации. Это очень трагично видеть», — прокомментировал Трамп.Экс-президент подчеркнул, что, на его взгляд, это свидетельствует о «вмешательстве в избирательный процесс и еще одной попытке похитить результаты выборов».
Ранее Трамп не признал себя виновным в хранении секретных материалов.
Артем Кузьмин