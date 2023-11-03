Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины

Семья мигрантов будет депортирована из России за нарушение миграционного законодательства, после того как их сын, ученик школы в Нижнем Новгороде, стал объектом внимания правоохранительных органов из-за избиения младшего школьника. Об этом сообщили на сайте областного главка Министерства внутренних дел.