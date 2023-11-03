Фото: сайт Кремля
Бывший американский президент Дональд Трамп высказал свое мнение о ситуации на Украине. Он считает, что средства массовой информации почти перестали писать об украинском конфликте, потому что дела США обстоят там очень плохо.
Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, бывший американский лидер провел аналогию с недавними событиями в Афганистане. Тогда пресса также почти перестала упоминать в своих публикациях эту страну. А через некоторое время Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана, который скорее напоминал поспешное бегство.
Трамп считает, что в настоящий момент происходит то же самое и в ближайшее время Украина вполне может лишиться своего могущественного союзника.
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Трамп считает, что в настоящий момент происходит то же самое и в ближайшее время Украина вполне может лишиться своего могущественного союзника.
«Значит дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — заявил экс-президент.Похожее мнение недавно высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Он считает, что западная пресса получила задание от политиков подготовить общественное мнение к поражению Украины.
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Александр Бойцов