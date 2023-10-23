Трамп назвал самую опасную столицу в мире

Фото: kremlin.ru
Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон стал самой опасной столицей в мире. Он сделал это заявление в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, американский город превратился в опасную ловушку, где высок уровень преступности. В случае, если он победит на предстоящих президентских выборах, он пообещал провести меры по «очистке, восстановлению и реабилитации» Вашингтона.
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Артем Кузьмин