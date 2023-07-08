Трамп назвал себя единственным, кто способен остановить третью мировую войну

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«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», — сделал заявление 45-й президент США, выступая на предвыборном митинге в штате Айова перед своими сторонниками.Кроме того, Трамп снова заверил, что в случае своего возвращения в Белый дом в течение суток положит конец конфликту на Украине. «Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу», — сказал экс-президент в выступлении, транслировавшемся всеми американскими телеканалами.
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