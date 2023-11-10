Трамп назвал «ядерное потепление» при Байдене главной мировой угрозой

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем президенте Содеянных Штатов Джо Бадене главная угроза в мире является не глобальное потепление, а «ядерное потепление», которое может обернуться третьей мировой войной. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Univision.
Бывший американский президент заявил, что сейчас в США некомпетентный лидер, который не может найти лестницу, чтобы уйти со сцены, а также не может связать несколько слов в предложение, но при этом имеет дело и с главой России Владимиром Путиным и с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
«Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении.», — заявил Трамп, критикуя Байдена.
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Алина Юрчак