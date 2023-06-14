Трамп не признал себя виновным в хранении секретных документов

Фото: сайт Кремля
CNN: Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов
Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в хранении секретных материалов. Об этом сообщает CNN.
Американский политик прибыл в суд Майами. Ему зачитали обвинения, касающиеся хранения секретных документов.
Трамп свою вину признавать отказался. Кроме того, бывший глава государства отверг и обвинения в препятствовании правосудию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дональду Трампу может грозить до 400 лет лишения свободы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Американский политик прибыл в суд Майами. Ему зачитали обвинения, касающиеся хранения секретных документов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дональду Трампу может грозить до 400 лет лишения свободы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян