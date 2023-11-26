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Трамп недоволен отсутствием граждан США среди освобожденных ХАМАС заложников

26 ноября 2023, 15:21
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом.
Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству», —такое сообщение Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, подобное развитие событий можно назвать «очень печальным и темным периодом для Америки».

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#сша
#израиль
#политика
#новости
#хамас
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Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
26 ноября 2023, 12:47

Фото: iStock/kieferpix

В дипломатической миссии отметили, что США раскручивает лживый тезис о том, что советское руководство якобы целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев.
ТАСС пишет, что попытки американской администрации увязать голод на Украине в начале 1930-х годов с СВО можно объяснить стремлением демонизировать Россию. Об этом сказано в комментарии, который распространило в субботу посольство РФ в Вашингтоне.

«Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю», - заявили в посольстве РФ, вспомнив, что «масштабный неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад стали гуманитарной катастрофой для Советского Союза».
В дипмиссии отметили, что последствия этого стали «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны». 
В ведомстве отметили, что нелепо выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с СВО. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим». По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.

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Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
#сша
#сво
#россия
#новости
#украина
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Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
26 ноября 2023, 11:57

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма оказались неудачными.
Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. По его словам, Крым активно развивает сотрудничество со многими регионами мира. 

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», - рассказал Георгий Мурадов РИА Новости.
С его слов, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на то, чтобы содействовать наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада. По словам Мурадова, идёт борьба за новое, справедливое мироустройство. Рассказать о конкретных международных планах Мурадов отказался.

«Чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе»,-объяснил своё решение Георгий Мурадов. 
Ранее сообщалось, что Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника. Она продолжалась 6 лет. Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.

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#крым
#россия
#мир
#политика
#новости
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Украина начала массированную охоту на женщин и детей с помощью беспилотников
Посол МИД России Мирошник: Киев охотится на детей с помощью дронов
26 ноября 2023, 05:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские власти открыли охоту на мирное население Донецкой народной республики (ДНР) с помощью дронов — в том числе на женщин и детей. Об этом написал в своём Telegram-канале посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что в Донецке в результате из-за взрыва сброшенного беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) боеприпаса пострадала женщина. Ещё один украинский дрон сбросил гранату в другом районе Донецка, в итоге оказался ранен сварщик ГУП «Вода Донбасса».

«ВСУ продолжают «охоту за мирными гражданами» с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!» — написал дипломат.

Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах. Они наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.

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#россия
#украина
#днр
#беспилотник
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Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис рассказал, почему исчезнет Украина
Глава МИД Литвы: Украина может перестать существовать из-за усталости
26 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Украина может исчезнуть, если поддастся усталости от военного конфликта с Россией, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его заявление опубликовано на официальном сайте литовского МИДа.
«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — считает глава литовской дипломатии.

Решение этой проблемы, по мнению Ландсбергиса, имеется не у Киева, а у стран Запада, поскольку только у последнего есть достаточная для этого структурная мощь, в том числе в плане вооружений.

Провал контрнаступления ВСУ и огромные потери на поле боя уже привели к тому, что «некоторые голоса начали размышлять о возможности переговоров» с российской стороной, поскольку западные страны уже начали уставать от поддержки Украины. Кроме того, перспектива Дональда Трампа стать президентом США может сильно подорвать поддержку Киева.

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#мид
#литва
#украина
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Бывший аналитик ЦРУ назвал срок окончания боевых действий на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине может закончиться к февралю
26 ноября 2023, 04:19

Фото: iStock/olegda88

Украина не устоит в военном противостоянии с Россией дольше, чем до февраля 2024 года, но власти США до последнего буду отрицать как этот факт, так и собственный стратегический проигрыш. Об этом в эфире в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон. Он считает, что это может произойти из-за нежелания Запада и дальше оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО.

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Мэр Львова нахамил полякам
URA.RU: Мэр Львова Садовой призвал Польшу прекратить блокаду на границе
26 ноября 2023, 03:30

Мэр украинского Львова Андрей Садовой обратился в социальных сетях к властям Польши с требованием прекратить блокаду на границе, сообщает РИА Новости.
Садовой назвал польских дальнобойщиков «группой маргиналов», блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая вот уже второй год «защищает безопасность Европы». По его словам, это нивелирует весь гигантский вклад Польши в победу Украины.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины, цена которой слишком высока?» — задал в конце своего обращения Садовой вопрос на польском языке.

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил ранее замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

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#львов
#мэр
#обращения
#польша
#украина
#водители
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Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе
26 ноября 2023, 03:02

Фото: iStock/macky_ch

Германия находится в «тяжёлом государственном кризисе» на фоне собственных бюджетных проблем. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, передаёт ТАСС.
«Это правительство изжило себя», — высказался Зёдер, добавив, что у нынешнего кабмина ФРГ «нет ни плана, ни головы», и его место в оппозиции.

Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.

В интервью изданию Bild глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.

Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.

В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.

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#германия
#кризис
#бюджет
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«Страна.ua»: В Киевской области и Черкассах слышны взрывы
26 ноября 2023, 02:00

Фото: iStock/Naeblys

В Киевской области и Черкассах (Черкасская область) произошли взрывы, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщал, что российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ.

Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. Взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей
26 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/masterSergeant

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич.

По словам чиновника, компенсировать утраченные экспортные возможности по перемещению товаров через польско-украинскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#топливо
#украина
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#поставки
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