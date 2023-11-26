Трамп недоволен отсутствием граждан США среди освобожденных ХАМАС заложников

Фото: istock / e-crow
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом.
Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.
По его словам, подобное развитие событий можно назвать «очень печальным и темным периодом для Америки».
Читайте также:
ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству», —такое сообщение Дональд Трамп в Truth Social.
Читайте также:
ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
Мария Фирсова