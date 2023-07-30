Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину

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Бывший президент США и республиканец Дональд Трамп утверждает, что администрация его преемника Джо Байдена направляет миллиарды долларов налоговых поступлений на поддержку Украины, сообщает ТАСС.
«В настоящее время Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. Он также заметил, что у США отсутствуют боеприпасы.Читайте также:
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