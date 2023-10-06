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Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера в конгрессе США

Bloomberg: Трамп поддержал выдвижение Джордана на пост спикера палаты представителей
06 октября 2023, 11:06
Фото: istock / Jon Rehg

Фото: istock / Jon Rehg

Бывший президент Соединённых Штатов и бизнесмен Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты представителей американского конгресса. Об этом 6 октября сообщает издание Bloomberg.

Джордан сейчас является председателем юридического комитета палаты представителей. По словам Трампа, республиканец пользуется всеобщим уважением и обладает глубокими знаниями в вопросах касающихся преступности, охраны границ и ветеранов.

«Джим будет великим спикером палаты представителей», — подчеркнул экс-президент.

В материале издание сообщается, что в случае избрания спикером нижней палаты Джордана, это осложнит процесс поставки помощи Киеву. Кроме того, Джордан проведет расследование в отношении текущего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в преддверии президентских выборов 2024 года.

Ранее экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что гепринятие Западом интересов национальной безопасности России может стать началом разрушительной войны в Европе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом
Канадец обругал матом и отказался жать руку Трюдо, обвиняя его в помощи Киеву
06 октября 2023, 11:24

Фото: РИА Новости / Алекс Панциков

Житель Канады раскритиковал и осыпал матом премьер-министра страны Джастина Трюдо за его неграмотное управление государством, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения премьер заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на видео, кторое опубликовал политический обозреватель Бенни Джонсон.
Отказ от рукопожатия также связан с чествованием нациста СС в парламенте Канады.  Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским аплодировали бойцу дивизии СС Ярославу Хунке.

Мужчина заявил Трюдо, что тот «потерял страну» и обвинил в передаче финансовой помощи Украины за счет общественных денег.

«Вы отправляете деньги в Украину парню, который уничтожил свою собственную страну», — возмутился канадец.
Ранее Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал бывшего спикера парламента Канады Энтони Рота идиотом, если он не знал, что Хунка работал на Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза
Боррель: 2030 год рассматривается только как ориентир расширения ЕС
06 октября 2023, 11:00

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения Евросоюза рассматривается только как ориентир, а не точная дата. Об этом Боррель сообщил перед началом в испанской Гранаде неформального саммита ЕС.
Боррель пояснил, что 2030 год — это политический ориентир, который позволит начать движение. Он добавил, что Европейский союз потратил большое количество времени на процесс расширения. 

По мнению главы дипломатии Евросоюза, Украина, которая является последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, «толкает» эту очередь вперед. 

Ранее Боррель сообщал, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По его словам, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. 

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#сша
#движение
#украина
#ес
#евросоюз
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Путин осудил террористическую атаку на военное училище в Сирии
06 октября 2023, 10:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Башару Асаду в связи с гибелью 89 человек в Сирии.
ТАСС пишет, что президент РФ Владимир Путин выразил Башару Асаду соболезнования после террористической атаки на военное училище в Хомсе, из-за которой погибли 89 человек.
 
«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», - заявил Владимир Путин.
Президент РФ попросил Асада передать слова сочувствия и поддержки семьям и пожелания выздоровления раненым. Также Путин отметил, что намерены и впредь тесно сотрудничать с сирийскими партнерами в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что непринятие Западом интересов национальной безопасности Российской Федерации может стать началом разрушительной войны в Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

По мнению бывшего советника, США с союзниками должны сделать неприятный выбор.

«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», – заявил Макгрегор.
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#владимир путин
#сирия
#новости
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В ГД предсказали реакцию США на отмену договора о запрещении ядерных испытаний
Швыткин допустил, что США ратифицируют договор о запрещении ядерных испытаний
06 октября 2023, 10:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мне трудно предсказать действия США, но, я думаю, они будут по политико-дипломатическим каналам пытаться выйти на возможную ратификацию, будут, возможно, обещать ратификацию с их стороны. Но верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя», — цитирует Швыткина «Газета.Ru».

Парламентарий добавил, что обеспечение национальных интересов российского государства — это главное, на что необходимо ориентироваться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.  Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.

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#сша
#владимир путин
#президент
#ракеты
#рф
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Швеция требуют членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине
06 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Швеция может передать Украине самолёты в обмен на членство в НАТО.
РИА Новости пишет, что Швеция ставит условие, которое заключается в том, что страна передаст Киеву самолёты взамен на членство в НАТО.

Ранее Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.

«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», - заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.Strv122 представляет собой доработанный немецкий танк Leopard 2.
У Швеции было всего 120 таких танков, 10 из которых было решено передать Украине. При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передачи этих танков Украине является совершенно правильным. Однако теперь стоит приобрести их в большом количестве взамен отправленных Киеву.

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#швеция
#украина
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Глава Евросовета и председатель Еврокомиссии повздорили из-за Украины
Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и главенства в ЕС
06 октября 2023, 10:25

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поссорились из-за Украины. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседника агентства, глава ЕК негативно отреагировала на слова Мишеля о том, что Ляйен превышает свои внешнеполитические полномочия. Она дала обещание Украине по перспективе вступления Евросоюза в 2030 году, назвав случайную дату, не придавая ей никакого практического смысла.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — пишут в издании.
Ранее между политиками уже велась странная борьба за власть — отметило издание.

«Конфликт становится очевидным снова и снова», — подытожили авторы публикации.
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#конфликт
#власть
#борьба
#интервью
#ек
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Японского депутата Судзуки исключат из партии за поездку в РФ
06 октября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/blew_i

Партия «Общество обновления Японии» планирует исключить депутата Верхней Палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки.
Причиной исключения стала несогласованная поездка в Россию, пишет газета «Санкэй».
 
«Партия 6 числа составила на своем партийном комитете по дисциплине заключение об «исключении» Мунэо Судзуки. Окончательное решение будет принято 10 числа» – сказано в сообщении.
У членов партии есть сомнения, что Судзуки сделал заявление о том, что он ожидает победы РФ. Но факт того, что он выехал из Японии в РФ 1 октября без разрешения, является поводом для исключения. 
 
В статье сказано, что Судзуки встречался с заместителем министра иностранных дел Руденко и вернулся в Японию 5 октября.

Ранее, говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника. 

Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», шуточно вспомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

Изначально Путин обратил внимание на то, что Россия не вводила санкции в отношении Японии, сказав «не мы захлопнули вот это окно». После чего Владимир Владимирович в шутку напомнил о совсем разряде плотника.

«Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь... расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим», — сказал российский лидер.
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Говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника

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#политика
#япония
#партия
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Говоря об отношениях с Японией, Путин шуточно напомнил про свой разряд плотника
06 октября 2023, 09:33

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», шуточно вспомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить». Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально Путин обратил внимание на то, что Россия не вводила санкции в отношении Японии, сказав «не мы захлопнули вот это окно». После чего Владимир Владимирович в шутку напомнил о совсем разряде плотника.

«Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь... расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим», — сказал российский лидер.
Лидер РФ добавил, что если Япония захочет проявить инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений и пойти на контакт, то Россия готова к диалогу.

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#россия
#санкции
#владимир путин
#президент
#япония
#рф
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В Госдуме обсудят выход из договора о запрете ядерных испытаний
Володин: В Госдуме обсудят вопрос об отзыве договора о запрете ядерных испытаний
06 октября 2023, 08:51

РИА Новости / Владимир Федоренко

Совет Государственной Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Володин обратил внимание на то, что недавно этот важный вопрос, который затрагивает безопасность РФ и ее жителей, поднял президент Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он также заявил, что ситуация в мире меняется, так как Штаты и Евросоюз пытаются развязать войну.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — заявил Володин.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия признала и утвердила его в 2000-м. Но не все страны ратифицировали его, в том числе США и Китай. Но несмотря на это, государства, обладающие ядерным оружием, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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