Фото: istock / Jon Rehg
Бывший президент Соединённых Штатов и бизнесмен Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты представителей американского конгресса. Об этом 6 октября сообщает издание Bloomberg.
Джордан сейчас является председателем юридического комитета палаты представителей. По словам Трампа, республиканец пользуется всеобщим уважением и обладает глубокими знаниями в вопросах касающихся преступности, охраны границ и ветеранов.
«Джим будет великим спикером палаты представителей», — подчеркнул экс-президент.
Ранее экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что гепринятие Западом интересов национальной безопасности России может стать началом разрушительной войны в Европе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Алина Юрчак