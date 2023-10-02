Трамп пообещал вывести войска из стран, не дающих преференции фермерам США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах президента в 2024 году, он планирует вывести американских военных из стран, которые не предоставляют преференции американским фермерам.
«Я скажу другим странам, в которых мы тратим миллиарды долларов на военную защиту и другие аспекты, что если они не поддерживают наших фермеров, то все наши военнослужащие, находящиеся там, немедленно вернутся домой», - цитирует Трампа РИА Новости.Он также подчеркнул, что в случае его возвращения в Белый дом, Соединенные Штаты не будут продолжать затраты на обеспечение обороны стран, которые не приобретают продукцию американских фермеров и промышленных предприятий.
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