Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам

Фото: сайт Кремля
Трамп пообещал, если выиграет выборы, запретить въезд в США всем коммунистам и марксистам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении, в случае повторного избрания на пост президента, ввести запрет на въезд в США для лиц, относящихся к коммунистическим и марксистским течениям.
Хотя существующее иммиграционное законодательство США уже предусматривает ограничения для коммунистов в отношении получения гражданства или вида на жительство, текущие нормы не касаются въезда в страну в туристических или учебных целях.
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Хотя существующее иммиграционное законодательство США уже предусматривает ограничения для коммунистов в отношении получения гражданства или вида на жительство, текущие нормы не касаются въезда в страну в туристических или учебных целях.
«Основываясь на федеральном законодательстве, я дам указание моей администрации ввести запрет на въезд для всех коммунистов и марксистов», — говорится в заявлении Трампа, которое цитирует РИА Новости.Трамп утверждает, что намерен ввести этот запрет на въезд для «всех презирающих христианство коммунистов и марксистов» уже в первый день своего президентства, в случае победы на выборах в 2024 году.
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Артем Кузьмин