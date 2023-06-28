Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам





«Основываясь на федеральном законодательстве, я дам указание моей администрации ввести запрет на въезд для всех коммунистов и марксистов», — говорится в заявлении Трампа, которое цитирует РИА Новости.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении, в случае повторного избрания на пост президента, ввести запрет на въезд в США для лиц, относящихся к коммунистическим и марксистским течениям.Хотя существующее иммиграционное законодательство США уже предусматривает ограничения для коммунистов в отношении получения гражданства или вида на жительство, текущие нормы не касаются въезда в страну в туристических или учебных целях.Трамп утверждает, что намерен ввести этот запрет на въезд для «всех презирающих христианство коммунистов и марксистов» уже в первый день своего президентства, в случае победы на выборах в 2024 году.