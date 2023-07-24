Трамп поразился тупости Байдена

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Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы, в интервью Fox News.
Ранее Байден заявил, что США будут поставлять кассетные боеприпасы Киеву временно, пока западным странам не удастся нарастить выпуск стандартных снарядов.
Трамп также подчеркнул, что когда он завершал свой президентский срок – склады Пентагона были заполнены оружием. При этом, бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».
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«Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, - рассказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Подумайте об этом. Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?», - прокомментировал ситуацию Трамп.
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Евгения Парфентьева