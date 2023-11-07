Трамп после ухода с поста президента США увеличил свое состояние на $500 млн

Фото: сайт Кремля
Состояние экс-лидера США Дональда Трампа после истечения срока его полномочий в должности президента увеличилось на $500 млн. Об этом пишет Bloomberg.
«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — отметила вице-президент Trump Organization Эрика Трампа.
Читайте также:
Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
Опрос Reuters и Ipsos: Рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
США пригласили Россию на саммит АТЭС
Диана Аванесян