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Трамп после ухода с поста президента США увеличил свое состояние на $500 млн

Bloomberg: Трамп после ухода из Белого дома увеличил свое состояние на $500 млн
07 ноября 2023, 23:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Состояние экс-лидера США Дональда Трампа после истечения срока его полномочий в должности президента увеличилось на $500 млн. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, сейчас состояние бывшего хозяина Белого дома оценивается в $3,1 млрд. Отмечается, что этот показатель два года назад составлял $2,6 млрд.

«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — отметила вице-президент Trump Organization Эрика Трампа.

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#президент
#трамп
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Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
07 ноября 2023, 23:21

Фото: iStock/Mikhail Makarov

В Сенате Конгресса США демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Об этом пишет Reuters.
В публикации говорится, что демократы во вторник, 7 ноября, заблокировали попытку республиканцев быстро одобрить законопроект, предусматривающий оказание Израилю экстренной помощи. Отмечается, что помощь Украине в документе не была предусмотрена.

Демократы высказались против законопроекта и подчеркнули, что выступают за предоставление помощи как Израиля, так и Украине. По словам сенаторов, они подготавливают собственный законопроект о дополнительном финансировании. Документ планируется предоставить на этой неделе.

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#сша
#помощь
#законопроект
#израиль
#украина
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«Тяжелые решения». США прокомментировали удары по больницам в секторе Газа
Белый дом: Израиль принимает тяжелые решения при борьбе с ХАМАС в городах
07 ноября 2023, 23:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил удары израильской армии по больницам в секторе Газа, передает РИА Новости.
По его словам, при борьбе с палестинским движением ХАМАС в городских условиях часто необходимо принимать сложные решения относительно выбора целей. Таким образом он ответил на вопросы журналистов относительно позиции США по израильским ударам по больницам в Газе, учитывая возможность использования туннелей ХАМАСом под этими учреждениями.

Кирби также подчеркнул, что решения о целях для ударов принимаются израильским военным командованием на месте.

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Глава СНБО Данилов: Не верящим в победу ВСУ не место в командовании и власти
07 ноября 2023, 22:38

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тем, кто не верит в победу украинской армии, не место во власти и командовании, об этом Данилов написал в своей колонке для издания «Украинская правда».
Заявив, что разуверившимся в победе Вооруженных сил Украины не место в командовании и власти, Данилов все же не уточнил, кого именно он имеет ввиду.

Однако, напомнил, что на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.

После этого по интернету поползи слухи о готовящейся отставке Залужного, но официального подтверждения этой информации пока никто не давал.

При этом, сегодня глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
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«Моральный провал»: В МККК прокомментировали страдания детей в Газе
Глава МККК назвала ситуацию в Газе, где страдают дети, моральным провалом
07 ноября 2023, 22:13

Фото: iStock/Irina_Geo

Страдания, которым подвергаются дети в секторе Газа, - это моральный провал, об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич.
«Одно из самых шокирующих последствий - это агония, которую пришлось пережить детям. Детей оторвали от их семей и держат в заложниках. В Газе хирурги МККК лечат малышей, кожа которых обуглилась в результате обширных ожогов. Образы страдающих, убитых и раненых детей будут преследовать всех нас. Это моральный провал», - прокомментировала ситуацию Сполярич. 

Она также добавила, что в сектор Газа необходимо срочно провести доступный гуманитарный коридор, который сможет в полной мере обеспечить пострадавших, оставшихся без крова людей. 

Сполярич напомнила, что нынешние бомбардировки и разрушения анклава нанесут серьезный ущерб не только нынешним жителям Газы, но и последующим поколениям.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#дети
#пострадавшие
#гуманитарная помощь
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Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Патель: Газа должна остаться палестинской землей, США не поддерживает реокупацию
07 ноября 2023, 21:54

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Газа должна остаться палестинской землей. Об этом Патель сообщил журналистам.
Патель отметил, что Вашингтон не поддерживает реокупацию Газы, «как не поддерживает и Израиль». По его мнению, США прорабатывают совместно с партнерами различные сценарии временного управления и параметры безопасности в секторе Газе.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#страны
#министр
#минобороны
#сектор газа
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Израиль заявил о боях «в сердце Газы»
Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ ведет бои в сердце города Газа
07 ноября 2023, 21:40

Фото: iStock/ffikretow

Глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. Об этом Галлант сообщил в телеобращении.
По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством», а также он отверг возможность гуманитарных пауз до момента освобождения заложников.

Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#военные
#армия
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#министр
#база
#заявление
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Захарова: Франция сорвала участие представителей РФ на конференции ЮНЕСКО
07 ноября 2023, 21:15

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие представителей России в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
По словам Захаровой, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не присутствовала на встрече национальных комиссий государств-членов ЮНЕСКО. Она отметила, что во французских действиях «наблюдается самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы».

Напомним, обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета. В ответ на это Захарова сообщила, что Россия серьезно ответит США, если в сентябре повторится ситуация с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Об этом Захарова сообщила на брифинге.

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#россия
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#мид
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#поездки
#выставки
#захарова
#франция
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Дюжаррик: Топливо для сектора Газа не поступало через египетский КПП «Рафах»
07 ноября 2023, 20:37

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Топливо так и не поступило в сектор Газа через КПП «Рафах», об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
«По сей день топливо не доставлялось в сектор Газа через КПП «Рафах», - прокомментировал ситуацию Дюжаррик. 

Он также напомнил, что всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта через египетский КПП в Газу прибыли более пятисот грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников в секторе Газа обнаружили двух женщина с российским гражданством. Он заявил, что все пленные будут отпущены, как только израильская армия прекратит удары по анклаву.

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#топливо
#сектор газа
#египет
#палестина
#гуманитарная помощь
#оон
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Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
07 ноября 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%. Об этом говорят данные социологического опроса, проводимого Reuters и Ipsos.
Отмечается, что рейтинг американского президента в сентябре составлял 42 процента, а в прошлом месяце 40 процентов. По данным опроса, увеличилось количество людей, которые считают, что «международные войны и конфликты» являются главной проблемой для Вашингтона. Сообщается, что опрос проводили среди 1019 респондентов.

Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей.

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