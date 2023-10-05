Трамп предложил американским властям перестать тратиться на Украину

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Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешней американской администрации перестать выделять деньги на нужды Украины по крайней мере до тех пор, пока Америка не сравняется по размерам этих трат с Европой. Об этом Трамп сам написал в собственной соцсети Truth Social.
«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — подчеркнул экс-президент.По словам Трампа, европейцы «отстают» от американцев в смете финансирования Украины — и это при том, что Вашингтон уже потратил на поддержку Киева 175 миллиардов долларов. Бывший глава Белого дома задался вопросом о том, почему «бесчестный Джо Байден» не заставит Европейский Союз перечислить Киеву необходимые средства.
Украина из-за отказа США включить в свой временный бюджет помощь Киеву потеряла $24 млрд. Речь идёт о сумме, которая могла бы быть заработана Украиной за восемь месяцев и три дня. На 2023 год в бюджет Украине заложены доходы на уровне около $36 млрд (1,33 трлн гривен). Таким образом, сумма неполученного финансирования составит две трети от доходов страны за этот год.
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