Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет

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Экс-президент США, Дональд Трамп предположил, что ему может быть вынесен приговор на 561 год тюремного заключения на основе текущих обвинений против него, передает РИА Новости.
«Министерство Юстиции США, которое находится под влиянием хитрого Джо (Байдена), вновь предъявляет мне незаконные обвинения. По некоторым данным, я могу получить совокупный срок в 561 год за ведение „охоты на ведьм“ левыми. Это равносильно шести пожизненным срокам», — говорится в заявлении Трампа.Ранее специальный прокурор Джек Смит заявил о предъявлении обвинений Трампу по нескольким пунктам. Бывшему лидеру страны предъявлены обвинения в попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года путем незаконных действий. Ожидается, что Трамп появится в суде в Вашингтоне 3 августа.
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Артем Кузьмин