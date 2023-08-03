Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет

Британский парламентарий и экс-министр юстиции Роберт Бакленд выразил опасения, что около 100 тысяч украинских беженцев, в настоящее время проживающих в Великобритании, могут быть вынуждены покинуть страну по истечению срока их виз в 2025 году. Об этом информирует газета Daily Telegraph.