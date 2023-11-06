Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывший президент США Дональд Трамп появился зале суда в Нью-Йорке на слушании по делу о завышении бывшим американским лидером стоимости активов для получения кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие. Трамп неоднократно заявлял, что считает все свои судебные преследования политически мотивированными, в целях недопущения его к выборам 2024 года.
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