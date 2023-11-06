Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску

Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску

06 ноября 2023, 18:25
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент США Дональд Трамп появился зале суда в Нью-Йорке на слушании по делу о завышении бывшим американским лидером стоимости активов для получения кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Трамп зашел в зал молча и выглядел раздосадованным. По словам корреспондента РИА Новости, в зале находится генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Напомним, что Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие. Трамп неоднократно заявлял, что считает все свои судебные преследования политически мотивированными, в целях недопущения его к выборам 2024 года.

Читайте также:

Трамп призвал избавиться от Байдена, чтобы не оказаться в третьей мировой войне

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме
#нарушение
#дома
#новости
#трамп
#сша
#президент
Читайте нас в
Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы
06 ноября 2023, 16:54

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне заявил, что Иордания будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны. Об этом аль-Хасауне написал в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что израильские истребители атаковали туннели, отряды террористов и военные посты.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Политолог Геворгян: без участия США кризис на Ближнем Востоке не стал бы катастрофой

Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
#сша
#операция
#военные
#армия
#министр
#кризис
#политолог
#истребители
Читайте нас в
Политолог Геворгян: без участия США кризис на Ближнем Востоке не стал бы катастрофой
06 ноября 2023, 16:44

Фото: iStock/Im Yeongsik

Политолог Каринэ Геворгян заявила, что без вмешательства американцев ситуация на Ближнем Востоке не была бы столь катастрофичной, однако следующие цели Вашингтона ещё более тревожны. Об этом сообщает Царьград.
«Но я хочу вам сказать, что американцы очень своеобразно себя ведут - таким тяни-толкаем. Одним уголком рта и одной рукой они нагревают ситуацию вокруг Ирана и создают огромные проблемы. Другой рукой США ведут иную политику: утверждают, что Тегеран не делает ядерного оружия», — приводит слова политолога Царьград.

Геворгян подчеркнула, что на данный момент для США крайне важно именно оторвать Иран от РФ. Политолог также указывала на увеличивающееся напряжение вокруг всего Закавказья усилиями Вашингтона.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ

Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
#сша
#операция
#армия
#министр
#политолог
#иран
#ек
#рф
Читайте нас в
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал, что поставит крест на будущем НАТО
Джонсон считает, что НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте
06 ноября 2023, 16:39

Фото: istockphoto/JARAMA

НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте. Теперь альянс ожидает печальное будущее.
Так считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту. Надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», — заявил Ларри Джонсон.
По словам эксперта, конфликт обернулся провалом для Запада.

«А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки, чтобы дистанцироваться от Украины», —сказал в заключении Джонсон. 
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Читайте также:

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

«Укроборонпром» начал производство дронов с дальностью до 1 тыс. км

На Украине подготовили черновик проекта о выборах в 2024 году
#нато
#украина
#всу
Читайте нас в
Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ
JP: Израиль готовится к зимней кампании в Газе, военным раздали 369 тысяч грелок
06 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к продолжению боевых действий против ХАМАС в зимний период и начала масштабную работу по снабжению солдат специальным снаряжением. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Сообщается, что в армии уже распределено 129 тысяч зимних курток и 369 тысяч одноразовых грелок. По информации издания, остается неизвестным насколько израильская армия будет готова стратегически и тактически, учитывая отсутствие опыта боевых действий в холодное время года.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе

ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
#операция
#израиль
#армия
#министр
Читайте нас в
Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
06 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии страны.
Отмечается, что израильские истребители атаковали туннели, отряды террористов и военные посты. 

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе
#операция
#военные
#армия
#министр
#истребители
#израиль
Читайте нас в
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря США
06 ноября 2023, 15:07

Фото: iStock/cenkertekin

В Турции обсуждают «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Об этом сообщает Sabah.
Кадры встречи распространило турецкое ведомство. На кадрах видно, как Блинкен совершил попытку обнять Фидана, делая шаг вперед, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря США.

Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию». 

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. 

Читайте также:

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в масштабное турне на Восток

Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
#сша
#израиль
#журналист
#кадры
#ек
#блинкен
#турция
Читайте нас в
Мэра Мариуполя Моргуна отстранили от должности
06 ноября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя.
Об этом говорится на сайте главы республики. Пушилин подписал соответствующий указ. Причина данного решения не сообщается.

Ранее сообщалось о старте строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым. Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
Читайте также:

Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

Хуснуллин раскрыл, когда будет полностью восстановлена инфраструктура новых регионов РФ

Бывшего замгубернатора Сахалинской области приговорили к пяти годам колонии
#политика
#днр
#новости
Читайте нас в
Боррель: «эпоха интеллектуального превосходства Запада подошла к концу»
06 ноября 2023, 14:11

Фото: стрингер/РИА Новости

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена.
РИА Новости пишет, что Боррель отметил, что «текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах».
При том, что  «многие страны осудили» действия России на Украине, «многие также не стали поддерживать санкции» ЕС.

Глава евродипломатии предполагает, что это явилось результатом завершения эпохи «интеллектуального превосходства Запада».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сравнившему современный ЕС с неудачной пародией на СССР.

«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», - заявил Боррель во время конференции, трансляция которой велась на официальном сайте Еврокомиссии.
Читайте также:

Боррель ответил Орбану, сравнившему Евросоюз с пародией на СССР

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
#ес
#новости
#политика
Читайте нас в
Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
Урсула фон дер Ляйен: нельзя позволять ХАМАС и дальше руководить сектором Газа
06 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/keremberk

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нельзя позволять ХАМАС и дальше руководить сектором Газа.
Она также допустила введение международных сил под эгидой Организации Объединенных наций в сектор Газа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о «коллективном провале» в урегулировании палестино-израильской проблемы. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе

Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
#операция
#армия
#министр
#ес
Читайте нас в
Достижения.рф