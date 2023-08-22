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Трамп прибудет в Джорджию 24 августа для ареста по делу о вмешательстве в выборы

22 августа 2023, 04:16

Фото: сайт Кремля

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что 24 августа прибудет в штат Джорджия для формальной процедуры своего ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — отмечают источники американского телеканала CNN, подчеркивая, что этот день был выбран в рамках консультаций с офисом окружного прокурора.

Ранее CNN сообщил, что Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог в размере $200 тыс.


Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

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#дональд трамп
#сша
#арест
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В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
Shot: В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
22 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/fotoslavt

В Костроме во дворе жилой многоэтажке на двух молодых людей напал медведь. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В Сети опубликованы кадры, на которых медведь подбегает к сидевшим на лавке парням, однако те сумели убежать.

Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.



Позже сотрудники МЧС усыпили животное с помощью специального дротика и спустили с дерева. Откуда медведь мог сбежать выясняется.

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#происшествия
#сотрудники
#информация
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Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16
22 августа 2023, 02:43

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву необходимо соответствовать ряду критериев для получения от США истребителей F-16. Об этом пишет АиФ.
По словам Сингха, в перечень условий входит обучение английскому языку, логистика на земле и другое.

«Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — цитирует издание слова представителя американского оборонного ведомства.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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КНДР готова использовать ядерное оружие

#ядерное украина
#сша
#поставки
#оружие
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Путин выступил с видеообращением по случаю Дня государственного флага России
22 августа 2023, 01:01

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор символом единства страны.
«C этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять идти только вперед, до победы, утверждать славу России», — сказал Путин.



День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос национальным флагом страны.

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#видео
#обращения
#флаг
#владимир путин
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CNN: Трамп договорился об освобождении под залог по делу о выборах в Джорджии
22 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент США Дональд Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники и судебные документы.
Трамп согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. после того, как его адвокаты встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора в Фултоне (штат Джорджия), где сорок пятый президент Соединённых Штатов должен был сегодня сдаться в тюрьму.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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#дональд трамп
#сша
#суд
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Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
21 августа 2023, 23:41

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал первое видеообращение после попытки вооруженного мятежа — предположительно, из одной из африканских стран.
«Работаем. Температура +50°. Всё как мы любим. “Группа Вагнера” проводит развед-поисковую деятельность. Делает <...> Африку ещё более свободной. <...> Кошмарим “ИГИЛ”, “Аль-Каиду” и других бандосов. Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся», — заявил Пригожин.

Видеообращение Пригожина опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Как поясняет «Коммерсантъ», это верифицированный канал ЧВК, который часто публикует видео, записанные командирами группы. При этом Пригожин не уточнил, в какой именно из стран Африки он сейчас находится.

Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»
Ранее агентство Associated Press cообщало, что один из лидеров мятежа в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».

После попытки вооружённого мятежа 24 июня Евгений Пригожин покинул Россию и уехал в Белоруссию. Однако вскоре основателя «Вагнера» снова заметили в РФ. Так, известно, что он был на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня в Кремле, а также посещал Санкт-Петербург во время саммита Россия—Африка 27 июля.

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#африка
#видео
#наём
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Маск сообщил о личном разговоре с Путиным
Маск в беседе с чиновниками Пентагона сообщил о личном разговоре с Путиным
21 августа 2023, 23:24

Фото: РИА Новости

Американский миллиардер Илон Маск в ходе беседы с чиновниками Пентагона сообщил, что лично разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом позже глава SpaceX стал отрицать свои контакты с российским лидером, пишет The New Yorker.
По словам репортера-расследователя Ронана Фэрроу, Пентагон был заинтересован в усилиях SpaceX по предоставлению ВСУ доступа в интернет с помощью Starlink.

Сам Маск заявлял, что его все больше беспокоит использование его технологий в военных целях и выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.

«К ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», — утверждает Фэрроу.

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#сша
#интернет
#техника
#всу
#илон маск
#пентагон
#переговоры
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Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов на сумму $12 млрд
Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд
21 августа 2023, 22:15

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд. Об этом сообщил источник в Пентагоне.
Отмечается, что польские власти запросили у США 96 вертолетов данной модификации, а также намерены приобрести вооружения и запчасти.

Прежде сообщалось, что Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для дальнейшего оказания помощи. Чиновники США выразили сомнения, что финансовая помощь, оказываемая Западом и союзниками будет эффективной, так как на Украине процветает коррупция. 

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#сша
#помощь
#коррупция
#чиновники
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КНДР готова использовать ядерное оружие
Рёнхап: В Южной Кореи заявили, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа 2023, 21:47

Фото: iStock/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Отмечается, что речь также идет об использовании ядерного оружия. 

Накануне сообщалось, что в Южной Корее начались военные учения. Местные вооруженные силы проходят подготовку совместно с солдатами США. ​Известно, что в ходе ​тренировочных учений, будут отрабатываться совместные действия на случай возникновения угрозы со стороны Северной Кореи. 

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#сша
#военные
#учения
#война
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Захарова предложила Украине готовиться к уровню жизни Гаити
Захарова призвала Украину готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити
21 августа 2023, 21:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все страны, которые попадают под влияние США, оказываются в таком положении, как Гаити. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
По словам дипломата, при полном бессилии правоохранителей, в Гаити подвергаются насилию и убийствам тысячи человек. Местные вооруженные банды творят беззаконие. Захарова подчеркнула, что именно такими методами реализуются планы США по продвижению стабильности в регионах.  

Она также заявила, что к подобному сценарию должна готовиться Украина, которую ждет глубокий кризис и процветание бандитизма. 

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#сша
#россия
#украина
#кризис
#всу
#захарова
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Подмосковье ищет медработников