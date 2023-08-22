Трамп прибудет в Джорджию 24 августа для ареста по делу о вмешательстве в выборы

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что 24 августа прибудет в штат Джорджия для формальной процедуры своего ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — отмечают источники американского телеканала CNN, подчеркивая, что этот день был выбран в рамках консультаций с офисом окружного прокурора.Ранее CNN сообщил, что Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог в размере $200 тыс.
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
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Артем Путинцев