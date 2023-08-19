Трамп: прокурор в Атланте позволила городу стать зоной войны

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, руководящая стороной обвинения в новом деле против бывшего главы Белого дома, позволила городу превратиться в военную зону. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, на данный момент в Атланте устанавливаются рекорды по убийствам и насилию, а преступники практически не несут наказаний. Он также отметил, что прокурор Уиллис «плоха для Америки».
Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.
Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка.
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Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.
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Екатерина Коршунова