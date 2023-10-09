Трамп раскрыл шокирующую правду о причинах конфликта Израиля и Палестины

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс
Разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американский властями иранских активов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, во время выступления в штате Айова.
«Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Трамп.
Бывший глава США также отметил, что эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.
При этом, ранее сын Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что следующий военный конфликт, который разожгут США, вспыхнет на Тайване. Он также отметил, что каждое крупное вооруженное противостояние в современном мире - это результат слабости Соединенных Штатов.
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Евгения Парфентьева