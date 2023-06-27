Трамп раскрыл, кто контролирует Байдена

Фото: сайт Кремля
Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США подконтролен Китаю
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего президента США Джо Байдена контролирует Китай. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Трампа, Байден остается безучастным по отношению к действиям Китая на Кубе.
Трамп добавил, что в случае его победы в президентских выборах в 2024 году он потребует от Китая в течение двух суток вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что поведение Байдена шокировало американцев.
По мнению Трампа, Байден остается безучастным по отношению к действиям Китая на Кубе.
«Он скомпрометирован. Китай владеет им», — сказал Дональд Трамп.
Трамп добавил, что в случае его победы в президентских выборах в 2024 году он потребует от Китая в течение двух суток вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что поведение Байдена шокировало американцев.
Екатерина Коршунова