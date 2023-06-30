Трамп раскрыл свою цель на Украине

Фото: Сайт Кремля
Дональд Трамп считает своей целью на Украине прекращение гибели людей
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает своей целью прекращение гибели людей на территории Украины. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, основной помехой на указанном пути, оказалось отсутствие грамотного посредника и переговорщика, которому бы удалось посодействовать заключению мирного договора.
Трамп также допустил, что украинской стороне все же придется в чем-то уступить России и отказаться от некоторых территорий. Однако, по его мнению, главная задача – это прекращение боевых действий.
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«Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны», - подчеркнул Трамп.
Трамп также допустил, что украинской стороне все же придется в чем-то уступить России и отказаться от некоторых территорий. Однако, по его мнению, главная задача – это прекращение боевых действий.
«Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир — свести Россию и Украину и заключить мир», - подытожил Трамп.
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Татьяна Лаврова