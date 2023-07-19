Трамп: Разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры о принятии Украины в НАТО опасны. США не могут рисковать войной с Россией. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
«Мысль о том, что мы должны рассмотреть принятие Украины в НАТО, является совершенно безумной. Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений», - заявил Трамп.
По его словам, нынешняя некомпетентная администрация США не должна рисковать войной с Россией, которая обладает ядерным оружием в то время, когда американские арсеналы и казна пусты.
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Элина Позднякова