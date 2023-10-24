Трамп: Россия украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты» и построила её

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Россия якобы украла у Соединённых Штатов чертежи «супер-пупер-ракеты». Соответствующую трансляцию вёл телеканал C-SPAN.
По мнению бывшего американского лидера, инцидент произошел в период с 2009 по 2017 годы при администрации Барака Обамы.
При этом политик не уточнил, о каких именно ракетах и чертежах идёт речь.
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«Россияне украли засекреченные чертежи и построили ракету», — заявил Трамп.
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Диана Аванесян