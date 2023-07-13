Трамп считает, что Байден принимает кокаин перед выступлениями

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По мнению экс-президента США, манера речи нынешнего президента Байдена в начале и конце его выступлений говорит о приёме наркотиков.
«В начале у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой», — приводит слова Трампа Newsweek.Обвинения Дональд Трамп выдвинул на фоне обнаружения в Белом доме наркотика. 4 июля The Guardian опубликовало материал о том, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. Анализ показал, что это кокаин.
По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».
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Мария Фирсова