Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям, сообщает издание Politico, ссылаясь на информацию из его предвыборного комитета. Только за пятницу ему удалось собрать 4,18 миллиона долларов, что стало «рекордным» днем по сбору средств для его кампании.