Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме

Фото: kremlin.ru
Экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям, сообщает издание Politico, ссылаясь на информацию из его предвыборного комитета. Только за пятницу ему удалось собрать 4,18 миллиона долларов, что стало «рекордным» днем по сбору средств для его кампании.
Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине. После его формальной капитуляции властям округа Фултон, штат Джорджия, началась продажа футболок, плакатов и наклеек с его тюремным фото. Товары также включают в себя слоган «Никогда не сдавайтесь» и стоят от 12 до 34 долларов. В целом за последние несколько недель кампании Трампа удалось собрать около 20 миллионов долларов, утверждает издание.
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Артем Кузьмин