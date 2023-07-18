Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
Он заявил, что США направили Украине более 200 миллиардов долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы. Об этом он сказал в своем видеообращении.
По словам экс-главы государства, Европа уже на сегодняшний день, должна заняться возмещением США средств, которые пойдут на восполнение запасов вооружений и техники. Трамп подчеркнул, что западная сторона не предпринимает подобных шагов, потому что не уважает нынешнего американского президента.
Политик заверил, что в случае его переизбрания на пост главы государства, оборонное ведомство станы получит рекордное финансирование.
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По словам экс-главы государства, Европа уже на сегодняшний день, должна заняться возмещением США средств, которые пойдут на восполнение запасов вооружений и техники. Трамп подчеркнул, что западная сторона не предпринимает подобных шагов, потому что не уважает нынешнего американского президента.
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Анастасия Крестьянова