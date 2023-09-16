Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал комментарий российского лидера Владимира Путина относительно его намерений по урегулированию ситуации вокруг Украины, пишет NBC News.
При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей о том, каким образом можно было бы разрешить украинский конфликт за 24 часа, лишь отметив, что он обладает знаниями о путях достижения успешного завершения переговоров между Москвой и Киевом.
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