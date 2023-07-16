РИА Новости/Артур Лебедев
Бывший президент США и новый кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания сможет прекратить конфликт на Украине за один день.
В интервью телеканалу Fox News эксцентричный политик рассказал, что у него были очень хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт. Таким образом Дональд Трамп убежден, что смог бы прекратить военные действия за один день.
Российская сторона ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел на них запрет на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва и так проявляет, но совершенно игнорирует постоянные отказы Украины от каких-либо мирных соглашений.
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«Я бы встретился с Зеленским и сказал ему: «Хватит! Ты должен заключить соглашение!» — рассказал Трамп.
Российская сторона ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел на них запрет на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва и так проявляет, но совершенно игнорирует постоянные отказы Украины от каких-либо мирных соглашений.
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Александр Бойцов