Трамп заявил, что 25 августа сдастся властям

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетил Украину, где Зеленский по устоявшейся привычке выпрашивал у него самолеты. Если решение о поставке истребителей будет принято, это может привести к углублению разрыва с Россией, что отнюдь не пойдет на пользу северной стране.