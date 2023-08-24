Трамп заявил, что 25 августа сдастся властям

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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, в отношении бывшего американского лидера возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит пожизненный срок.
Прежде, американское издание CNN сообщало, что власти США ожидают добровольной сдачи Трампа. Отмечается, что политику выдано предписание о явке в тюрьму.
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Напомним, в отношении бывшего американского лидера возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит пожизненный срок.
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Анастасия Крестьянова