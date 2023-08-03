Трамп заявил, что Байден начал выдумывать обвинения против него

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать, написал обвиняемый в Truth Social.
«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - прокомментировал ситуацию Трамп.
Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.
Очередное слушание должно состояться в четверг 3 августа.
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Евгения Парфентьева