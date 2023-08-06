Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Фото: istockphoto / Zolnierek
Бывший лидер Америки Дональд Трамп заявил, что намерен требовать замену судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
Экс-президент рассказал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год лишения свободы.
Читайте также:
В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину.
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая.
Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет.
Дана Игумнова