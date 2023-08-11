Трамп заявил, что его нужно судить только после выборов

Бывший глава США Дональд Трамп выразил мнение, что суд по его делам следует перенести на период после президентских выборов 2024 года.
«Данный процесс, который, на мой взгляд, не должен был начинаться из-за моих прав на свободу высказываний и явной коррупции (президента Джо) Байдена, нужно провести… уже после выборной гонки», — поделился Трамп на платформе Truth Social.Трамп выразил недовольство сроками, предложенными прокуратурой для рассмотрения дела о нападении на Капитолий, утверждая, что начало процесса 2 января 2024 года окажет воздействие на предвыборную кампанию из-за старта избирательных действий в отдельных штатах.
Читайте также:
«Вмешательство в избирательный процесс», — заключил он.
США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности
В Ростовской области арестовали главу района, собиравшегося на СВО
В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек
Артем Кузьмин