Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности занять на какое-то время пост спикера Палаты представителей Конгресса, пока республиканцы не предложили другую кандидатуру.
«Республиканцы спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера Палаты представителей, пока они не найдут долгосрочную кандидатуру. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
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